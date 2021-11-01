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Президент Азербайджана и первая леди открыли Центр творчества и стадион в Шамахы

Президент Азербайджана и первая леди открыли Центр творчества и стадион в Шамахы
Президент Азербайджана и первая леди открыли Центр творчества и стадион в Шамахы
Президент Азербайджана и первая леди открыли Центр творчества и стадион в Шамахы
Президент Азербайджана и первая леди открыли Центр творчества и стадион в Шамахы
Президент Азербайджана и первая леди открыли Центр творчества и стадион в Шамахы
Президент Азербайджана и первая леди открыли Центр творчества и стадион в Шамахы

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева сегодня совершили поездку в Шамахинский район, сообщает пресс-служба главы государства.

В Шамахы глава государства и первая леди посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и возложили к нему цветы.

Затем Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Северо-западного регионального центра управления SCADA ОАО "Азеришыг", яслей-детского сада №7, построенного при поддержке Фонда Гейдара Алиева, а также Центра творчества.

Кроме того, президент и первая леди приняли участие в открытии Шамахинского городского стадиона. Во время церемонии Ильхам Алиев забил гол.

 

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