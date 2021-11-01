Власти обновят самую большую поликлинику Нальчика

Самую крупную поликлинику Нальчика которая обслуживает более 76 тыс граждан в год, ждет капитальный ремонт: он будет проведен здесь впервые за 30 лет в рамках модернизации первичного звена здравоохранения, - говорится в сообщении Минздрава Кабардино-Балкарии (КБР) в его официальном аккаунте в Instagram.

"Здание было построено в конце 80-х годов XX века и сейчас уже во многом не отвечает требованиям современного медицинского учреждения первичной помощи больным. В поликлинике уже ведутся масштабные работы: демонтировано напольное покрытие, обновлена система отопления, заменена электропроводка. В здании будут установлены новые окна и двери, разберут старые подвесные потолки и сделают их выше", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Оснастят поликлинику и новым оборудованием: в хирургическом кабинете будет установлена современная эндоскопическая система, которая позволит проводить гастро- и колоноскопию.

Напомним, первичную помощь в медучреждении получают порядка 76 тыс официально прикрепленных граждан (в Нальчике проживает около 240 тыс человек). Ожидается, что капитальный ремонт завершат в августе 2022 года.