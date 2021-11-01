Нальчик примет молодежный фестиваль "Кинокавказ" в заочном режиме

В декабре кабардино-балкарский Нальчик примет молодежный фестиваль "Кинокавказ" – он пройдет на базе Северо-Кавказского государственного института искусств (СКГИИ), но - в режиме онлайн, без очного участия конкурсантов.

На суд авторитетного жюри фестиваля молодые режиссеры представят свои короткометражные, анимационные, телевизионные документальные фильмы и социальные ролики, - сообщили в оргкомитете кинофестиваля.

"До 24 ноября 2021 года ведется прием заявок на участие в III Открытом Северо-Кавказском молодежном кинофестивале "Кинокавказ" на сайте www.kinokavkaz.ru. В конкурсе могут участвовать авторы в возрасте с 16 до 35 лет (вне зависимости от территории проживания). Председателем конкурсного жюри будет руководитель курса режиссуры кино и телевидения Всероссийского государственного университета кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК), доцент, федеральный эксперт в области профессионального образования Виталий Калинин", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Победителей ждут награды - дипломы лауреата и статуэтки за лучшую работу в номинации, личное присутствие участников не предусмотрено. Планируется, что 1 декабря будет опубликован шорт-лист, 15 декабря жюри подведет итоги фестиваля.