Газовый кризис не изменил негативного отношения Дании к "Северному потоку-2"

Власти Дании по-прежнему, несмотря на газовый кризис в Европе, выступают против газопровода "Северный поток-2", заявила премьер-министр этой страны Метте Фредериксен на полях конференции ООН по климату в Глазго.

"Ситуация на энергетических рынках в этом плане не изменила нашу позицию. Да, мы дали разрешение на его строительство в свое время, но это был технический момент, наша позиция всегда была очевидной", - приводит слова политика ТАСС.

Напомним, в октябре 2019 Датское энергетическое агентство разрешило укладку участка газопровода по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море. Тогда правительство уточнило, не могло не выдать это разрешение согласно Конвенции ООН по морскому праву и национальным законом о континентальном шельфе. Через год Датское энергетическое агентство дало разрешение на эксплуатацию "СП-2". В октябре нынешнего года Копенгаген заявил, что компания-оператор Nord Stream 2 AG выполнила все условия для ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию.