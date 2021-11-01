Неделю женского предпринимательства проведут в Ташкенте

В Ташкенте с 15 по 19 ноября будет проходить Неделя женского предпринимательства "Успешные подходы к расширению экономических прав и возможностей женщин: опыт Узбекистана и мирового сообщества".

На мероприятии обсудят роль деловых кругов и бизнес-сообществ в расширении юридических и экономических возможностей женщин, сообщает пресс-служба хокимията города.

Участвовать в форуме будут женщины-предприниматели из Узбекистана, руководители государственных и негосударственных организаций, представители бизнес-ассоциаций из Израиля и Украины, зарубежные бизнес-эксперты, а также послы ряда стран.

Также в рамках Недели будут награждены победительницы конкурса об освещении деятельности Ассоциации деловых женщин Узбекистана "Тадбиркор аел".