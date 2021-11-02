На Ставрополье дорогу к селу отремонтируют за 32 млн рублей

В Изобильненском округе Ставропольского края в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" ремонтируют дорогу к селу Тищенскому, построенную в 60-70 годы XX века. Об этом сообщили в региональном правительстве.

До ремонта данная дорога была разрушена на 85%, теперь специалисты обновляют почти 6 км дороги.

В правительстве Ставрополья отметили, что в скором времени здесь будет уложен свежий асфальтобетон и обновлены бордюры. Планируется также укрепить обочины, обустроить автобусную остановку и установить барьерные ограждения.

На выполнение всех работ выделили 32 млн рублей, передает "Победа26".