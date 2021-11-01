В Чечне будет построено более 70 домов до 2030 года

Чеченское руководство планирует построить в республике более 70 многоквартирных домов по программе комплексного развития территорий до 2030 года, сообщил министр строительства и ЖКХ региона Муслим Зайпуллаев.

По его словам, на данный момент уже одобрены подготовленные профильным ведомством заявки на предоставление долгосрочных займов в сумме свыше 7 млрд рублей.

"Речь идет о дополнительных механизмах привлечения финансовых средств по поддержке развития инфраструктуры: инфраструктурные бюджетные кредиты, средства Фонда национального благосостояния", - цитирует министра ТАСС.

Зайпуллаев добавил, что Чечня завершает работу над созданием нормативно-правовых актов программы комплексного развития территорий.