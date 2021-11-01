Подземный тоннель спасет Самарканд от затоплений

В Самарканде будет возведен новый подземный тоннель, он поможет защитить город от наводнений, сообщает STV.

Тоннель проложат в районе улицы Бустонсарой на месте старого трубопровода. Строительством занимается унитарное предприятие "Трест Куприккурилиш" АО "Узбекистон темир йуллари".

Длина тоннеля составит 198 метров, ширина - 6 м, высота - 3 м. Проект оценивается в 66 млрд сумов. В строительстве тоннеля заняты более 100 рабочих из Самаркандской области и свыше 10 технических специалистов. Работы по сооружению нового тоннеля начались в июле, он должен быть сдан в эксплуатацию в ближайшие дни.

Отметим, обильные осадки в осенне-зимний сезон ежегодно становятся причиной затопления многих улиц в Самарканде.