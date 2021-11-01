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Почта Грузии выпустила марку с изображением Данте Алигьери

Twitter посольства Италии в Грузии
Twitter посольства Италии в Грузии

"Почта Грузии" выпустила марку с изображением итальянского поэта и мыслителя Данте Алигьери, сообщило посольство Италии в Тбилиси на своей странице в Twitter.

Марка выпущена к 700-летию со дня рождения итальянского поэта. Автор изображения - грузинский художник, лауреат Государственной премии Серго Кобуладзе. Марка будет продаваться в 81 сервисном центре "Почты Грузии" по всей стране.

Портрет Данте Алигьери работы Кобуладзе был высоко оценен на Венецианской биеннале в 1956 году.

"Почта Грузии" отмечает, что марка станет еще одним символом дружбы между Грузией и Италией.

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