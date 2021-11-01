В Железноводске состоится экскурсия по маршруту антиковидного велотерренкура

В Железноводске ко Дню народного единства организуют пешую экскурсию FerrumWheelTrip, которая пройдет по маршруту будущего антиковидного Кавминводского велотерренкура.

Протяженность маршрута составит почти пять километров от Пушкинской галереи до Курортного озера "30’Ка". "Наш лес - самое настоящее лекарство, ведь деревья в Железноводске выделяют фитонциды, которые для нас считаются натуральным антибиотиком", - рассказал глава Железноводска Евгений Моисеев.

Отмечается, что участники прогулки также уберутся на лесных терренкурах. Акция запланирована в рамках экологического конкурса "Бережно шагай по Ставрополью!", - сообщили в пресс-службе администрации курорта.