Полузащитник сборной Грузии по футболу вошел в ТОП-10 лучших дриблеров мира

Полузащитник сборной Грузии и казанского футбольного клуба "Рубин" Хвича Кварацхелия вошел в список самых активных дриблеров сезона, составленный международным центром спортивных исследований (CIES).

Грузинский хавбек расположился на 7-м месте. В ТОП-10 также попал еще один футболист, выступающий в чемпионате России, - форвард ЦСКА Чидера Энджуке (3-е место).

На первом месте рейтинга расположился Адама Траоре из "Вулверхэмптона", на втором - Науэль Луан из "Универсидад де Чили".

В десятку лучших дриблеров также попали: Эрик де Арруда ("Сеара"); Манор Соломон ("Шахтер" Донецк); Мунир Шуяр ("Йени Малатьяспор"); Давид Фофана ("Мольде"), Игорь Иванович ("Шахтер Солигорск"); Хайссем Хассан ("Мирандес").

Рейтинг составлен по индексу дриблинга - среднему количеству обводок за 100 минут.