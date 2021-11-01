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Мишустин и Мамин завтра встретятся в Москве

Мишустин и Мамин завтра встретятся в Москве

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин завтра в Москве проведет переговоры с казахстанским коллегой Аскаром Маминым. Такое сообщение опубликовано на сайте правительства РФ.

"Главы правительств планируют обсудить ключевые вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, ход реализации крупных совместных проектов в энергетической, промышленной, транспортной и других областях", - сказано в нем.

Кроме того, премьер-министры также поговорят об актуальных аспектах взаимодействия в рамках ЕАЭС и СНГ.

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