Ученые ищут людей, которые никогда не заболеют COVID

Международная группа исследователей хочет найти людей, которые генетически устойчивы к SARS-CoV-2, в надежде разработать новые лекарства и методы лечения, пишет британский журнал Nature. Представьте, что вы родились с естественной устойчивостью к SARS-CoV-2, и вам не нужно беспокоиться о заражении COVID-19 или распространении вируса. Если у вас есть эта сверхспособность, исследователи хотят встретиться с вами, чтобы привлечь вас к своему исследованию.

Международная группа ученых начала глобальную "охоту" за людьми, которые генетически устойчивы к заражению пандемическим вирусом. Команда надеется, что определение генов, защищающих этих людей, может привести к разработке антивирусных препаратов, которые не только защищают людей от COVID-19, но и предотвращают передачу инфекции.

"Это потрясающе мудрая идея", - говорит Мэри Кэррингтон, иммуногенетик из Национальной лаборатории исследования рака им. Фредерика в Бетесде, штат Мэриленд. Но успех не гарантирован. Если существует генетическая устойчивость к коронавирусу SARS-CoV-2, может быть лишь "крайне немногочисленная группа людей" с этой чертой, говорит Изабель Мейтс, детский иммунолог и врач из Католического университета Лёвена в Бельгии. "Вопрос в том, как найти этих людей, - говорит Сунил Ахуджа, специалист по инфекционным заболеваниям из Научного центра здоровья Техасского университета в Сан-Антонио. - Это очень сложно. Это не для слабых духом".

Дискордантные пары

Тем не менее авторы исследования, в том числе Эвангелос Андреакос, иммунолог из Фонда биомедицинских исследований Афинской академии, говорят, что они уверены в успехе: "Даже если мы определим одного, это будет действительно важно". Первый шаг - сузить поиск до людей, которые контактировали, без защиты, с больным в течение продолжительного периода времени, особый интерес представляют люди, которые жили в одном доме и в одной постели с инфицированным партнером - пары, известные как дискордантные пары.

Команда соавторов из 10 исследовательских центров по всему миру, от Бразилии до Греции, уже набрала около 500 потенциальных кандидатов, которые могут соответствовать этим критериям. А после публикации их работы менее двух недель назад с ними связались еще 600 человек, в том числе из России и Индии, выдвинувших себя в качестве возможных кандидатов.

Ответ был настоящим сюрпризом, говорит Жан-Лоран Казанова, генетик и соавтор исследования из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке. "Я ни на секунду не подумал, что люди сами, подверженные влиянию вируса и явно не зараженные, свяжутся с нами". Цель состоит в том, чтобы набрать не менее 1000 кандидатов. Ученые уже начали анализировать данные.

Впереди сложная задача

Но перед исследователями могла быть поставлена почти невыполнимая задача, учитывая трудности с доказательством того, что кандидаты были сильно подвержены воздействию вируса, утверждает Ахуджа. Им нужно будет подтвердить, что больной партнер распространял высокие дозы живого вируса, когда пара тесно взаимодействовала друг с другом.

"Дискордантные пары - не редкость, но редко можно найти пары, которые соответствуют этим критериям и регулярно проходили тестирование, - говорит он. - Тот факт, что многие люди в настоящее время вакцинированы, что потенциально может замаскировать любую генетическую устойчивость к вирусу, еще больше ограничивает круг людей для изучения".

После того, как они определят возможных кандидатов, исследователи сравнят геномы людей с геномами инфицированных в поисках генов, связанных с устойчивостью. Любые гены-претенденты будут изучены на клеточных и животных моделях, чтобы подтвердить причинную связь с устойчивостью и установить механизм действия.

Команда уже ранее определила редкие мутации, которые делают людей более восприимчивыми к тяжелой форме COVID-19, но теперь исследователи переходят от восприимчивости к устойчивости.

В генетических исследованиях, называемых полногеномными ассоциативными исследованиями (GWAS), другие группы исследовали ДНК десятков тысяч людей в поисках однонуклеотидных изменений, которые обычно имеют лишь слабый биологический эффект, и определили некоторых возможных кандидатов, связанных с уменьшением восприимчивости к инфекции. Один из них обнаружен в гене, отвечающем за группу крови типа O, но его защитный эффект невелик и неясно, как он возникает.

Механизмы устойчивости

Исследователи, стоящие за новым проектом, выдвинули гипотезу о механизмах устойчивости, которые они могут найти. Самым очевидным может быть то, что у некоторых людей нет функционирующего рецептора ACE2, который SARS-CoV-2 использует для проникновения в клетки. В одном GWAS, опубликованном как препринт2 и, следовательно, не прошедшем экспертную оценку, исследователи выявили возможную связь между редкой мутацией, которая, вероятно, снижает экспрессию гена ACE2, и сниженным риском заражения.

Этот тип механизма ранее наблюдался с ВИЧ, вирусом, стоящим за СПИДом. С 1990-х годов Ахуджа и Кэррингтон были вовлечены в работу, которая помогла идентифицировать редкую мутацию, которая отключает рецептор CCR5 на лейкоцитах, предотвращая проникновение в них ВИЧ.

"Эти знания были действительно полезными, - говорит Кэррингтон. - Это привело к созданию класса лекарств, блокирующих ВИЧ, и два человека, очевидно, также избавились от ВИЧ после трансплантации костного мозга от доноров с двумя копиями устойчивых генов". У других людей, устойчивых к SARS-CoV-2, могут быть очень мощные иммунные реакции, особенно в клетках, покрывающих внутреннюю часть их носов. Андреакос говорит, что у некоторых людей могут быть мутации, которые усиливают гены, которые не позволяют вирусу реплицироваться и переупаковываться в новые вирусные частицы, или которые разрушают вирусную РНК в клетке.

Несмотря на предстоящие проблемы, ученые с оптимизмом относятся к выявлению людей, обладающих естественной сопротивляемостью. "Мы уверены, что найдем их", - говорят они.