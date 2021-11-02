Будущее каспийских нефтегазовых проектов Азербайджана и Казахстана

За последние 30 лет Азербайджан и Казахстан благодаря своим нефтегазовым ресурсам построили процветающие экономики. Они первыми начали реализацию мегапроектов по разработке нефтяных и газовых месторождений на Каспии, укрепив свою независимость, изменив энергетический ландшафт региона и свою роль в нем, пишет Пэт Дэвис Шимчак для Journal of Petroleum Technology.

В апреле 1993 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал с руководством американской компании "Шеврон" договор об основании "Тенгизшевройл" - совместное предприятие "Шеврон" и казахстанской государственной нефтегазовой компании "КазМунайГаз" для разработки нефтяных месторождений Тенгиз и Королев. Сегодня "Шеврон" по-прежнему владеет 50% предприятия, ExxonMobil контролирует 25%, КазМунайГаз - 20%, а LUKARCO, дочерняя компания российского ЛУКОЙЛа, - 5%.

В сентябре 1994 года президент Азербайджана Гейдар Алиев подписал соглашение о разделе продукции (СРП) относительно разработки глубоководных месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) с участием 13 компаний из восьми стран. Эти и другие проекты в области разведки и добычи привлекли международные компании и потребовали развития инфраструктуры промежуточного звена, такой как азербайджанский нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в Турцию и Казахстанский Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) - не имеющие выхода к открытом морю страны регионы разрабатывали способы доставки своей сырой нефти на рынки.

На протяжении десятилетий проекты с участием крупных международных компаний успешно привлекали инвестиции в отрасль разведки и добычи полезных ископаемых. Но сегодня нефтяные гиганты проводят ребрендинг и меняют стратегии с целью производить больше энергии с меньшим парниковым следом.

В июне аналитик энергорынка из Wood Mackenzie Эшли Шерман отметила, что добыча нефти и газа на Каспии продолжит расти в этом десятилетии, поскольку в нефтегазовый сектору же были вложены инвестиции, направленные на расширение и оптимизацию. К 2030 году капитальные затраты на добычу на Каспии, вероятно, составят менее половины от показателя 2019 года, указывает Шерман.

11 лет назад SOCAR и BP подписали соглашение "О разведке, разработке и разделе продукции морского блока "Шафаг-Асиман" в азербайджанском секторе Каспийского моря" сроком на 30 лет. Доля каждой стороны установлена в размере 50%. В марте этого года SOCAR сообщила, что на этом блоке месторождений площадь 1100 квадратных метров выявлены первые запасы газоконденсата. В соответствии с Соглашением о разделе продукции на месторождении, бурение велось BP на глубине 623 метров и проводилось дочерней компанией SOCAR Caspian Drilling Company с использованием полупогружной буровой установки имени Гейдара Алиева. Блок месторождений "Шафаг-Асиман" расположен в 125 километрах к юго-востоку от Баку, глубина моря на этом участке - 650-800 метров.

Вероятно, что в будущем добыча на Каспии будет доминировать пять проектов: разработка Тенгизского и Карачаганакского месторождений, а также шельфового нефтегазового месторождения Кашаган в Казахстане; блок АЧГ и газовое месторождение Шахдениз - в Азербайджане. Хотя каждый из этих проектов поражает с точки зрения их масштабности, стоит отметить, что соглашения о разделе продукции, на которых основано большинство проектов, истекает в 2030-2040-х годах.

Тенгиз

Площадь месторождения Тенгиз в четыре раза превосходит площадь Парижа. Согласно сайту "Тенгизшевройл", это самое глубокое в мире нефтегазовое месторождение, толщина нефтеносного пласта Тенгиза составляет 1,6 км. В 2020 году "Шеврон" сообщила, что доля компании в чистой суточной добыче составила в среднем 281 тысяч баррелей сырой нефти, 405 млн кубических футов природного газа и 24 тысячи баррелей СПГ. Планы расширения сосредоточены на инвестировании в Проект будущего расширения-Проект управления устьевым давлением (ПБР-ПУУД), пуск которого планируется в конце 2022 года, а все объекты будут введены в эксплуатацию к середине 2023 года. Проект нацелен на увеличение добычи на Тенгизе примерно на 260 тысяч баррелей в сутки. По словам оператора, в проекте используется технология закачки высокосернистого газа, уже проверенная в проекте расширения производственных мощностей ТШО в 2008 г.

Караганчак

У Казахстана есть также Карачаганак - одно из крупнейших в мире нефтегазоконденсатных месторождений. Итальянская Eni и британско-нидерландская Shell выступают совместными операторами Карачаганакского месторождения, и обе компании имеют равные доли участия в консорциуме "Карачаганак Петролеум Оперейтинг" (КПО) - по 29,25%. Среди других партнеров - Chevron - 18%, ЛУКОЙЛ - 13,5% и "КазМунайГаз" - 10%. В 1997 году Казахстан подписал соглашение о разделе продукции (СРП) с BG Group и Eni с лицензией на срок до 2037 года. Площадь месторождения составляет около 280 кв. км. Начальные балансовые запасы нефти, газа и конденсата (HIIP) на месторождении составляют 9 млрд барр. конденсата и 48 трлн куб. футов газа, при расчетных общих запасах более 2,4 млрд барр. конденсата и 16 трлн куб. футов газа.

В 2021 году КПО объявила об успешном завершении проекта снятия производственных ограничений по газу (СПОГ); в 2019 году приступили к строительству 4-го компрессора обратной закачки газа, был запущен 5-й магистральный трубопровод. В июле 2000 года было объявлено об открытии углеводородов на месторождении Кашаган - первом шельфовом проекте Казахстане. Кашаган считается одним из самых крупных месторождений в мире, открытых за последние 40 лет, и его прогнозируемая добыча близка к показателям месторождения Гавар в Саудовской Аравии. Разработку месторождения ведет международное совместное предприятие North Caspian Operating Company (NCOC) в соответствии с СРП, подписанным в 1997 году, при этом Eni отвечает за 1-й этап освоения месторождения, а Shell - за производственные операции. Нынешнее СРП будет действовать до 2041 года.

Agip KCO, дочерняя компания концерна Eni, владеет 16,81%, как и Shell. Среди других партнеров - ExxonMobil (16,81%), Total (16,81%), China National Petroleum Corp (8,33%, приобретены у ConocoPhillips за $5 млрд в 2013 г.), "КазМунайГаз" (16,87%) и японская INPEX North Caspian Sea (7,56%). Деятельность по разработке Кашагана в 2020 году включала поэтапный план по увеличению производственных мощностей по сравнению с первоначальной целью в 370 тысяч баррелей в сутки. По сообщению NCOC, на этапе 1 будет модернизировано оборудование с целью увеличения добычи до 450 тысяч баррелей в сутки.

BP и партнеры инвестируют в Азербайджан еще $6 млрд

Ситуация в Азербайджане с блоком нефтяных месторождений АЧГ и шельфовым газоконденсатным месторождением Шахдениз - более оптимистичная. Суммарный объем нефти, извлеченной с начала добычи в ноябре 1997 по 1 июля 2019 года с блока месторождений АЧГ, составил 3,6 млрд баррелей. По данным BP, из них на мировые рынки по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан было экспортировано 3,3 млрд баррелей нефти. За три десятилетия в развитие блока АЧГ было инвестировано более $36 млрд, еще $6 млрд будет направлено на запуск в 2023 году новой платформы на месторождении Центрально-Восточный Азери, обеспечивающей ежесуточную добычу 100 тысяч баррелей нефти.

В сентябре 2017 года партнеры договорились с руководством Азербайджана о продлении соглашения о разделе продукции на 25 лет, до 31 декабря 2049 года. Пересмотренное СРП вступило в силу в январе 2018 года, а в 2019 году было принято окончательное решение об инвестировании в новую платформу. Участниками проекта АЧГ выступают BP - 30,37%, SOCAR - 25%, венгерская MOL - 9,57%, ExxonMobil - 6,79%, индийская ONGC - 2,31%, японская Inpex Corp. - 9,31%, японская Itochu Oil - 3,65%, норвежская Equinor - 7,27%, турецкая TPAO - 5,73%. Азербайджанский Шахдениз, в отличие от АЧГ, проект газовый, и в этом заключается ключ к разгадке роли, которую мегапроекты Каспия могут сыграть в будущем энергетическом переходе: чем была нефть для прошлого поколения, тем газ будет для следующего. На своем сайте BP пишет о Шахденизе как о крупнейшем открытии со времен "Прадхо-Бей" на Аляске (крупнейшее газонефтяное месторождение Северной Америки, открытое в 1960-х годах).

В первой половине 2021 года с платформ "Шахдениз Альфа" и "Шахдениз Браво" было добыто 10 млрд кубометров газа и около 1,9 млн тонн (15,1 млн баррелей) конденсата. Газ поставляется на рынки Азербайджана, Грузии и Турции, а 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу.

В начале октября этого года ЛУКОЙЛ объявил о приобретении у компании Petronas 15,5% доли в газовом проекте Шахдениз в Каспийском море за $2,25 млрд. Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов сказал, что это один из пунктов плана действий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества, подписанного правительствами России и Азербайджана в 2018 году. Завершение сделки увеличит долю ЛУКОЙЛа в проекте Шахдениз до 25,5% с нынешних 10%. Доля оператора ВР составляет 28,8%; турецкой TPAO принадлежит 19%; Socar - 10%, иранской NICO - 10%, азербайджанской SGC - 6,7%.

Южный газовый коридор

Хотя доля SGC (дочерней компании ЗАО "Южный газовый коридор", акционерами которого выступают Министерство экономики и промышленности Азербайджана и SOCAR) в проекте Шахдениз невелика, она может стать самым важным партнером проекта и гарантом Азербайджана как поставщика газа в Европу. "Южный газовый коридор" включает в себя сеть газопроводов, по которым газ поступает с газоконденсатного месторождения Шахдениз в Европу через Южно-Кавказский трубопровод (ЮКТ), Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический трубопровод (TAP). SGC владеет и управляет долями участия Азербайджанской Республики в различных проектах по разведке и добыче, для завершения которых потребуются инвестиции в размере около $40 млрд.

Мощность добычи второй стадии проекта Шахдениз после завершения добавит еще 16 млрд кубометров природного газа в год к 10,9 млрд кубометров в год, уже добываемым в рамках первой фазы. Общая длина трех трубопроводов Южного газового коридора превышает 3200 километров. Управление энергетической информации США отметило, что в период с первой половины 2018 года по первую половину 2021 года добыча на Шахдениз увеличилась вдвое.

В сентябре консорциум TAP подтвердил, что 5 млрд кубометров природного газа поступило из Азербайджана в Европу через город Кипой на греко-турецкой границе, где TAP соединяется с TANAP. Подтверждение TAP о том, что газ с Каспия достиг Европы, стало не только хорошей новостью для Азербайджана и его международных партнеров, но и сигналом производителям в Восточном Средиземноморье, которые намерены поставлять газ в Грецию и Италию, но чьи экспортные трубопроводы существуют пока только на бумаге.

Во многих отношениях Восточное Средиземноморье очень похоже на Каспий 1990-х годов - это пограничный регион, изобилующий возможностями для первых проектов по разведке и добыче.