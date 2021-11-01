Министр транспорта Азербайджана стал новым президентом ФДА

В понедельник, 1 ноября, в министерстве молодежи и спорта Азербайджана состоялась отчетно-выборочная конференция национальной федерации дзюдо (ФДА).

На заседании был избран новый президент федерации. Им стал министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев. На этом посту он сменил Ровнага Абдуллаева, руководившего ФДА с 2015 года.

Вице-президентами назначены Ровшан Рустамов и Эльнур Мамедли, в Исполком вошли Агаяр Ахундзаде, Рагиф Аббасов, Асиф Аскеров, Назим Гусейнов, Азер Аскеров и Эльхан Мамедов, передает Azerisport.com.