Власти Ставрополья будут субсидировать детские экскурсии

На Ставрополье начался отбор заявок на получение субсидий за проведенные детские экскурсии в 2021 году, - сообщили в министерстве туризма и оздоровительных курортов края.

"В текущем 2021 году на субсидирование детских экскурсий по краевым турмаршрутам впервые будет направлено 2 млн рублей. Это поможет усилить развитие детского туризма на Ставрополье", - рассказал представитель министерства, передает "Интерфакс".

Субсидии позволят туроператорам возместить часть затрат, связанных с перевозками организованных экскурсионных групп детей в Ставропольском крае - такой комплекс мер разработан правительством и Минтуризмом региона.

Детский туризм является одним из приоритетных для региона, в связи с чем стоит задача наращивать число экскурсионных туров для детей, в том числе за счет поддержки их организаторов, - добавили в министерстве, напомнив, что с 2018 года участниками субсидируемых экскурсий стали более 2,5 тыс детей.