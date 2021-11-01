Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Исмаиллинский район

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева сегодня совершили поездку в Исмаиллинский район. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В городе Исмаиллы глава государства и первая леди посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложили к нему цветы.

Глава Исполнительной власти Исмаиллинского района Нахид Багиров рассказал Ильхаму Алиеву и Мехрибан Алиевой о проводимой в районе работе по благоустройству.

Президент и первая леди также посетили поселок Лагидж, прогулялись по нему, побеседовали с жителями и ознакомились с ремонтно-восстановительными работами в мечети Бадоюн, где Ильхаму Алиеву подарили священный Коран. Жители Лагиджа подарили Мехрибан Алиевой басгалский келагаи.

Затем глава государства принял участие в открытии автомобильной дороги Басгал-Сулут, берущей начало от 17-го километра дороги Муганлы-Исмаиллы.

Кроме того, Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания Центра поддержки детей и семей и в церемонии сдачи в эксплуатацию нового здания Исмаиллинской средней школы №6 имени Натига Бехдиева.