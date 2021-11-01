Местные телеканалы напомнят жителям КЧР о депортации карачаевского народа

Завтра, 2 ноября, в день памяти о депортации карачаевского народа в Среднюю Азию и Казахстан, начавшейся в 1943 году, на местных телеканалах в Карачаево-Черкесии (КЧР) покажут записи спектаклей о подвигах, силе и мужестве народа, - рассказал министр Карачаево-Черкесии по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Альберт Кумуков.

"Чтобы сохранить память о десятках тысяч депортированных людей, в КЧР будут организованы различные мероприятия. В том числе по телевидению - о событиях тех лет и возрождении карачаевского народа" - сообщил министр, передает ТАСС.

Министр напомнил, что память о тех, кто погиб в пути, и тех, кто выстоял и нашел силы вернуться на родную землю, живет в народе, как и то, с какой радостью встречали вернувшихся соседние народы, и эти добрососедские отношения нужно поддерживать и впредь.

Напомним, карачаевский народ был первым репрессированным народом Северного Кавказа: из 70 тыс депортированных карачаевцев погибли более 43 тыс человек, 22 тыс из которых были дети. Позднее с исконных мест проживания выселили чеченцев, ингуш и балкарцев. Выжившие вернулись домой лишь в 1957 году.