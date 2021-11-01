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Власти Северной Осетии ускорят внедрение раздельного сбора мусора

Власти Северной Осетии ускорят внедрение раздельного сбора мусора

В рамках национального проекта "Экология" Северная Осетия получит более 10 млн рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора, - сообщили в пресс-службе Минприроды республики.

"Минприроды России заключило с 46 регионами соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Северная Осетия получит 10,2 млн рублей", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Мусорная реформа - это большая работа, которая ведется по всей стране, и важность перехода к экономике замкнутого цикла в свое время обозначил президент России Владимир Путин, - напомнили в министерстве.

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