Система QR-кодов введена по всей России

Во всех российских регионах вводится система QR-кодов для посещения общественных мест, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления региональных властей.

В семи субъектах РФ - Томской, Тюменской, Кемеровской, Сахалинской, Брянской областях, а также на Алтае и в Калмыкии - система QR-кодов пока не вступила в силу, она начнет действовать в ближайшее время.

Подробные данные об ограничениях по регионам можно найти на портале стопкоронавирус.рф.

Заместитель гендиректора АНО "Национальные приоритеты", создавшей этот ресурс, Михаил Шумаков заявил о важности систему QR-кодов, подчеркнув, что поддельные справки о перенесенном заболевании, ПЦР-тесте или фальшивые сертификаты о вакцинации лишь продлевают пандемию.