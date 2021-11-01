Ставропольские поисковики нашли останки семерых защитников Родины

Ставропольские поисковые отряды в рамках "Вахты памяти" возле бывшего хутора Нортон в Степновском округе обнаружили останки семерых советских бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны, - сообщили в краевой военно-патриотической общественной организации "Георгиевская крепость".

"В рамках проведенных работ в населенном пункте Нортон был обнаружены останки воинов РККА (Рабоче-крестьянской Красной армии). Еще семь солдат Великой Отечественной войны вернулись из боя", - сообщается на странице организации в Instagram, передает ТАСС.

Все найденные останки солдат переданы сотрудникам правоохранительных органов для проведения экспертиз и следственных действий.

Поисковые отряды работали в районе бывшего хутора Нортон на территории Степновского округа. В конце 1942 года во время боев с фашистскими войсками, оккупировавшими территорию Ставрополья, населенный пункт был разрушен.