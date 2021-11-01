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Грузия обязалась вернуть парниковые выбросы в 1990 год

Грузия обязалась вернуть парниковые выбросы в 1990 год

Грузия готова к 2030 году сократить парниковые выбросы более чем наполовину, чтобы вернуться к показателю 1990 года. Соответствующее обязательство озвучил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на встрече мировых лидеров, которая проходит в рамках 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

"У правительства Грузии разработан четкий и ясный план к 2030 году, который идеально совместим с повесткой дня устойчивого развития ООН", - цитирует его ТАСС.

Политик уточнил, что достичь этой цели власти планируют путем диверсификации в области возобновляемой энергии, наращивая долю ветряной и солнечной энергий в общем объеме.

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