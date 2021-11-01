Сильный туман внес коррективы в работу столичных аэропортов

Столичные авиадиспетчеры сегодня вечером из-за сильного тумана задержали и отменили в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" более 30 авиарейсов, - следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".

Так, на 20.00 мск во "Внуково" был задержан один рейс, три отменены, в "Домодедово" - четыре рейса задержаны, 12 отменены, в "Шереметьево" - три рейса задержаны, девять отменены, - передает РИА Новости.

Напомним, Гидрометцентр России из-за тумана продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области до 9.00 вторника, 2 ноября.