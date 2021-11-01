Волгоградская область готова продлить коронавирусные ограничения

Власти Волгоградской области могут продлить коронавирусные ограничения, введенные на неделю по всей стране - подготовить предложения о целесообразности такого продления из-за ситуации с коронавирусом поручил губернатор региона Андрей Бочаров, - сообщает пресс-служба администрации региона.

Сегодня Бочаров провел оперативное совещание по ситуации с коронавирусом, на котором было отмечено, что система здравоохранения работает с максимальной нагрузкой. Для стабилизации ситуации губернатор поставил задачи перед профильными службами: активизировать контроль за соблюдением предприятиями и жителями ограничительных мер, обеспечить оказание в полной мере медпомощи больным коронавирусом и другие.

"На основе оценки эффективности действующих профилактических и ограничительных мер в срок до 6 ноября 2021 года представить оперативному штабу предложения о целесообразности продления принятых мер", - говорится в сообщении администрации, передает РИА Новости.

Напомним, сейчас в области кафе и рестораны доступны только вакцинированным гражданам, только привитые смогут приобрести билеты на междугородние автобусы, введен режим самоизоляции для невакцинированных людей старше 60 лет, запрещены проведение развлекательных мероприятий и работа общепита, а с 1 по 7 ноября непродовольственные магазины обслуживают только привитых жителей области. Также в регионе приостановлено проведение всех массовых мероприятий.