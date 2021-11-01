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Митингующие за Саакашвили спровоцировали стычки с полицией в Тбилиси

Митингующие за Саакашвили спровоцировали стычки с полицией в Тбилиси

Акция в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси вылилась в столкновения с полицией, об этом пишут СМИ.

Организаторами митинга стали вернувшиеся в страну эмигранты, они потребовали освободить оппозиционера из тюрьмы, передает Sputnik Грузия.

Затем протестующие предприняли попытку установить палатки у здания парламента, чему воспротивились стражи порядка. В результате начались стычки, после которых был задержан один человек.

Редактор газеты "Хроника +" Элисо Киладзе заявила, что полицейские задержали гражданина США.

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