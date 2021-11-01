Неизвестные "заминировали" четыре ТЦ Симферополя - источник
Сегодня вечером в оперативные службы Симферополя поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах в зданиях четырех крупнейших торговых центров Симферополя, - сообщил информированный источник.
"Оперативники проверяют поступившее вечером сообщение о минировании четырех симферопольских торговых центров: "Меганом", "FM", "Лоцман" и "Центрум", - цитирует собеседника "Интерфакс".
Все торговые центры находятся в разных частях города, из них проводится эвакуация персонала и посетителей.
Официального подтверждения информации в агентство пока не поступало.