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Неизвестные "заминировали" четыре ТЦ Симферополя - источник

Неизвестные &quot;заминировали&quot; четыре ТЦ Симферополя - источник

Сегодня вечером в оперативные службы Симферополя поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах в зданиях четырех крупнейших торговых центров Симферополя, - сообщил информированный источник.

"Оперативники проверяют поступившее вечером сообщение о минировании четырех симферопольских торговых центров: "Меганом", "FM", "Лоцман" и "Центрум", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Все торговые центры находятся в разных частях города, из них проводится эвакуация персонала и посетителей.

Официального подтверждения информации в агентство пока не поступало.

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