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Ограничения "подстегнули" темпы вакцинации в Дагестане

Ограничения &quot;подстегнули&quot; темпы вакцинации в Дагестане

Ограничения, введенные в России в связи с ростом числа заболевших новым коронавирусом, оказали стимулирующее действие на население Дагестана - темпы вакцинации в республике ускорились, - отметили в пресс-службе Минздрава региона.

"Мы регулярно проводим разъяснительную работу с населением. С введением ограничительных мер темпы вакцинации значительно ускорились. На сегодняшний день вакцинированы 527 185 человек", – цитирует собеседника РИА Новости.

Ранее Дагестан числился среди отстающих по вакцинации регионов – в список вошли Ростовская и Кемеровская области, Камчатка, Коми и Северная Осетия, - отмечал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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