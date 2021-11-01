Ограничения "подстегнули" темпы вакцинации в Дагестане

Ограничения, введенные в России в связи с ростом числа заболевших новым коронавирусом, оказали стимулирующее действие на население Дагестана - темпы вакцинации в республике ускорились, - отметили в пресс-службе Минздрава региона.

"Мы регулярно проводим разъяснительную работу с населением. С введением ограничительных мер темпы вакцинации значительно ускорились. На сегодняшний день вакцинированы 527 185 человек", – цитирует собеседника РИА Новости.

Ранее Дагестан числился среди отстающих по вакцинации регионов – в список вошли Ростовская и Кемеровская области, Камчатка, Коми и Северная Осетия, - отмечал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.