Байден попросил прощения за Трампа

Американский президент Джо Байден обратился к мировому сообществу с извинениями за решение его предшественника Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения по климату. Такое заявление он сделал на климатической конференции в Глазго (COP26).

"Полагаю, я не должен просить прощения, но я прошу прощения за то, что США при предыдущей администрации вышли из Парижского соглашения", - цитирует главу государства РИА Новости.

Напомним, в 2017 году бывший тогда президентом США Дональд Трамп сообщил, что Америка покидает Парижское соглашение по климату. Джо Байден, выигравший на президентских выборах в прошлом году, вскоре после своей инаугурации издал указ о возвращении США в число стран-участниц соглашения.