Власти Ставрополья озвучили планы на урожай яблок

Аграрии Ставрополья в нынешнем году намерены собрать урожай яблок, соответствующий прошлогоднему, - сообщили сегодня в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

"С уборочной площади яблоневых садов в 1 тыс 571 га в крае уже собрали 33,6 тыс т плодов при средней урожайности 214 ц/га, что составляет 60% от запланированного объема, всего в регионе ожидается урожай в 56 тыс т", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

"Сбор яблок достаточно напряженный период, это один из самых трудоемких процессов, поскольку используется ручной труд. Яблоки собираются бережно - они должны сохранить свой товарный вид и долежать до весны", - рассказала начальник отдела растениеводства министерства сельского хозяйства Ставропольского края Елена Тамбовцева.

За последние 10 лет на Ставрополье в 2,6 раза увеличилось производство плодов и ягод - до 60 тыс т во всех категориях хозяйств в 2020 году. Ежегодно в крае закладывается более 600 га садов, из которых половина - это суперинтенсивные сады. Ставропольские яблоки продается не только здесь, но и на территории Кубани, Московской, Ростовской, Волгоградской, Нижегородской и других областей и Дальнего Востока, - говорится в сообщении.