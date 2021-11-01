Лавров и Мирзоян "сверили часы" по разблокировке коммуникаций на Южном Кавказе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с армянским коллегой Араратом Мирзояном. Такое сообщение опубликовано на сайте МИД РФ.

В нем говорится, что дипломаты обсудили ход реализации трехсторонних заявлений от 9 ноября прошлого года и 11 января нынешнего года с учетом приближающейся годовщины первого из них.

Главы МИД обратили особое внимание на решение гуманитарных проблем.

""Сверили часы" по вопросам снятия напряженности на армяно‑азербайджанской границе, разблокирования на Южном Кавказе всех транспортных и экономических связей, создания благоприятной атмосферы для регионального сотрудничества. Акцентировали важность продолжения усилий, направленных на политико-дипломатическое урегулирование пограничных инцидентов между Арменией и Азербайджаном", - уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, министры обсудили актуальные аспекты двустороннего сотрудничества, а также ряд международных и региональных вопросов.