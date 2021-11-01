В тверском Конаково на пожарище нашли тела трех человек

Сегодня днем в городе Конаково в Тверской области вспыхнуло нежилое здание – после того, как пожар потушили, на пожарище нашли тела трех человек, - сообщило региональное СУСК.

"В следственный отдел регионального СК России поступило сообщение об обнаружении тел трех человек при тушении пожара в заброшенном здании, расположенном по улице Жилкооп города Конаково. По фактам гибели людей... организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев случившегося, пытаясь установить личности погибших, - говорится в сообщении.