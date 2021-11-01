О чем договорились мировые лидеры на саммите в Риме

Изменение климата, налоги, мировая экономика, оказание помощи, вакцины против Covid были на повестке саммита G20. Мировые лидеры встретились впервые за два года. Британская The Guardian приводит краткое изложение того, о чем они договорились.

Изменение климата

Лидеры "двадцатки" заявил о приверженности ключевой цели Парижского соглашения по ограничению глобального потепления на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. Они пообещали принять меры против грязных угольных электростанций, но не достигли цели по нулевым выбросам. "Сохранение 1,5 градусов в пределах досягаемости потребует значимых и эффективных действий и приверженности со стороны всех стран с учетом различных подходов", - говорится в заключительном коммюнике G20. Они также пообещали достичь целевого показателя чистых нулевых выбросов углерода "к середине века или около этого" вместо того, чтобы устанавливать четкую дату - 2050 года - как надеялись в Италии, принимающей саммит.

Лидеры "двадцатки" согласились прекратить финансирование новых грязных угольных электростанций за рубежом к концу 2021 года и подтвердили пока невыполненное обязательство мобилизовать 100 миллиардов долларов для развивающихся стран на расходы по адаптации к изменению климата. Лидеры впервые признали "использование механизмов установления цен на углерод и соответствующих стимулов" в качестве возможного инструмента противодействия изменению климата. Международный валютный фонд (МВФ) также призывает страны, загрязняющие окружающую среду, пойти по этому пути, установив минимальную цену на выбросы углерода.

Налогообложение

Лидеры одобряют соглашение, по которому транснациональные корпорации будут облагаться минимумом 15% налога в рамках усилий по созданию "более стабильной и справедливой международной налоговой системы". Такие американские интернет-гиганты, как Amazon, родительская компания Google - Alphabet, Facebook и Apple, которые извлекли выгоду из того, что обосновались в странах с низкими налогами, чтобы минимизировать свои налоговые счета, стали целями нового глобального регулирования.

Реформа, проводимая при посредничестве ОЭСР и поддержанная 136 странами, на долю которых приходится более 90% мирового ВВП, уже давно находится должна вступить в силу в 2023 году, но крайний срок может быть сдвинут. Каждая страна, участвующая в глобальной сделке, должна сначала принять национальное законодательство - и президент США Джо Байден входит в число тех, кто сталкивается с жестким внутренним сопротивлением этому плану. Тем не менее G20 призывает соответствующие рабочие группы в рамках ОЭСР и G20 "быстро разработать типовые правила и многосторонние инструменты ... с целью обеспечения вступления в силу новых правил на глобальном уровне в 2023 году".

Вакцины

Лидеры пообещали поддержать цель ВОЗ по вакцинации как минимум 40% населения мира от Covid-19 к концу 2021 года и 70% к середине следующего года путем увеличения поставок вакцин в развивающиеся страны и устранения ограничений, связанных с поставками и финансированием. Они также пообещали "работать вместе над признанием вакцин против Covid-19, которые ВОЗ считает безопасными и эффективными", после жалобы России на отсутствие международного одобрения вакцины "Спутник V".

Глобальная экономика

Столкнувшись с растущей инфляцией, вызванной резким ростом цен на энергоносители, и узкими местами в цепочке поставок, которые давят на мировую экономику, страдающую от сбоев, связанных с коронавирусом, лидеры G20 исключили поспешную отмену национальных мер стимулирования. "Мы продолжим поддерживать восстановление, избегая любой преждевременной отмены мер поддержки, сохраняя при этом финансовую стабильность и долгосрочную финансовую устойчивость и защищая от рисков снижения и негативных вторичных эффектов", - отметили лидеры "двадцатки".

Что касается инфляции, они заявили, что "центральные банки внимательно следят за текущей динамикой цен" и "будут действовать по мере необходимости для выполнения своих мандатов, в том числе стабильности цен, одновременно отслеживая инфляционное давление там, где оно носит временный характер, и сохраняя приверженность четкому информированию о проводимой политике". Лидеры G20 пообещали "сохранять бдительность в отношении глобальных проблем, влияющих на наши экономики, таких как сбои в цепочках поставок, отслеживать и решать эти проблемы по мере восстановления наших экономик".

Помощь развитию

Лидеры поставили новую цель - направить 100 миллиардов долларов беднейшим странам из банка в 650 миллиардов долларов, предоставленного МВФ через новый выпуск специальных прав заимствования (SDR/СДР). СДР не являются валютой, но могут использоваться развивающимися странами либо в качестве резервной валюты, которая стабилизирует стоимость их национальной валюты, либо конвертироваться в более сильные валюты для финансирования инвестиций. Более бедные страны также заинтересованы в получении твердой валюты без выплаты существенных процентных ставок.