Пистолет Макарова с боеприпасами изъяты в Назрани

Пистолет с патронами незаконно хранил у себя мужчина, проживающий в Назрани. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ингушетии.

В нем говорится, что во вторник 26 октября сотрудники ОМВД по Назрани совместно с коллегами из УФСБ по Ингушетии и УФСБ по Чечне в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли в одной из жилых комнат здания частной организации пистолет системы Макарова и две обоймы к нему, с 13 патронами калибра 9 мм.

"Полицейскими установлена причастность к незаконному приобретению и хранению указанного пистолета и боеприпасов мужчины, проживавшего в упомянутой комнате", - отметили в полиции.

Подозреваемый дал признательные показания, против него открыто уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ, он водворен в изолятор.