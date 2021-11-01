Власти Севастополя решили снять коронавирусные блокпосты

Спустя двое суток работы блокпостов на въездах и выездах из Севастополя городские власти решили свернуть их работу по проверке QR-кодов, - заявил губернатор Михаил Развожаев.

Блокпосты начали работать в Севастополе накануне - они были установлены на всех дорогах, ведущих в севастопольский регион, а также на железнодорожном вокзале, а их сотрудники требовали у въезжающих предъявлять сертификат или QR-код о вакцинации, или справку о перенесенном заболевании. - это требование распространялось и на местных жителей, - передает РИА Новости.

В границах региона передвижение не ограничивалось, и хотя мера вводилась временно, на неделю, чтобы не допустить массового наплыва туристов в город в нерабочие дни, эта работа дала эффект, который был необходим, - это значительное снижение туристического потока.

"Сегодня блокпосты больше проблем создают севастопольцам. Я предлагаю - и такое решение уже принято, - сегодня работу контрольных пунктов пропуска завершить", - сказал Развожаев сегодня на заседании городского правительства.