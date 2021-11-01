Сотрудник колонии стал фигурантом уголовного дела из-за убийства заключенного во Владикавказе

В Северной Осетии открыто уголовное дело против дежурного помощника начальника исправительной колонии №1, из-за недобросовестного выполнения обязанностей которого произошло убийство, такое сообщение распространила пресс-служба СУ СК РФ по республике.

"По данным следствия, в ночь на 10 октября подозреваемый дежурил в столовой на территории колонии, когда девять осужденных грубо нарушали порядок", - отмечается в нем.. Позже между двумя осужденными вспыхнула ссора, и один из них несколько раз ударил оппонента в живот ножом бытового назначения, выданным ему для работы и не сданным. От ранений пострадавший умер в больнице.

Убийство стало возможным из-за недобросовестного отношения подозреваемого к своим должностным обязанностям: он имел реальную возможность для надлежащего их исполнения, обладал необходимым уровнем профессиональной подготовки и опытом.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ - "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".

Напомним, ранее стало известно, что уголовное дело возбуждено также в отношении одного из участников конфликта, его подозревают в краже.