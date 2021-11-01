Узбекские чиновники получили штрафы за принуждение к труду

Некоторые узбекские чиновники заключали трудовые договора с работниками, не создав для них необходимых условий для сбора хлопка и несвоевременно выплачивая зарплату, - выявили сотрудники государственной инспекции министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана.

Изучив обращения и жалобы, поступившие в период хлопкового сезона, инспекторы признали, что большинство из них касаются использования принудительного труда, и оштрафовали 65 чиновников за нарушения трудовых прав граждан на общую сумму 198,45 млн сумов, - передает Sputnik Узбекистан.

Как выяснила инспекция, не все должностные лица заключали с работниками трудовые соглашения, другие несвоевременно выплачивали зарплату.

Пятеро из оштрафованных привлечены к административной ответственности, по одному случаю материалы переданы в суд. По итогам мониторинга стало известно, что не все должностные лица заключали трудовой договор с работниками, многие из них не создали необходимые условия для сбора хлопка, другие несвоевременно выплачивали зарплату. По 48 случаям выданы письменные предписания по устранению выявленных нарушений, - говорится в сообщении.

(100 узбекских сумов = 1 российский рубль)