Россия - ООН: ряд стран планирует боевые действия в космосе

Некоторые страны прорабатывают возможность вести боевые действия в космосе, об этом рассказал на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы российской делегации в структуре, заместитель постпреда РФ при отделении ООН и иных международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.

По его словам, в последнее время наблюдаются риски превращения космического пространства в поле для вооруженного противостояния, которое может перерасти в конфликты, угрожающие катастрофой для всего человечества.

"Ряд государств уже реализует курс на размещение оружия в космосе, наращивает потенциал силового воздействия на космические объекты и инфраструктуру жизнеобеспечения на земле, также планирует ведение боевых действий в космическом пространстве", - цитирует российского дипломата РИА Новости.