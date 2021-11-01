В Казахстане стартовали учения "Калкан-2021"

На юге Казахстана стартовали совместные казахско-узбекские военные учения "Калкан-2021", - сообщили в пресс-службе Минобороны Казахстана.

В маневрах от Казахстана принимают участие около 250 военнослужащих, свыше 40 единиц бронированной и автомобильной техники, десять единиц авиационной техники, в том числе беспилотные летательные аппараты: планируется, что в ходе учений военнослужащие двух стран в составе сводного тактического отряда отработают вопросы организации и проведения совместной специальной операции, - передает Sputnik Казахстан.

Военные спецслужб двух стран в ходе учений отработают вопросы повышения выучки личного состава подразделений специального назначения, а также развитие международного военного сотрудничества.

Учения продлятся до 5 ноября текущего года.