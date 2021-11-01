Чиновник продал муниципальную землю за $9,6 тысяч в Ереване

В Ереване задержан замглавы аппарата административного района Норк-Мараш - его обвиняют в мошенничестве и взяточничестве, рассказали в пресс-службе Следственного комитета Армении.

Как следует из материалов дела, подозреваемый предпринял попытку продать принадлежащий муниципалитету участок земли за 4,8 млн драмов (свыше $9,6 тыс).

Отмечается, что мужчина обманул покупателя, заявив, что этот участок якобы принадлежит ему, так что никаких проблем в будущем не возникнет, передает Sputnik Армения.

Кроме того, через некоторое время чиновник потребовал от того же покупателя взятку в размере $4 тыс, чтобы провести приватизацию, устранить предполагаемые препятствия для строительства на территории участка и осуществить разного рода консультации.

Идет предварительное следствие.