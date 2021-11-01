Правительство КЧР приняло дефицитный бюджет региона

Правительство Карачаево-Черкесии сегодня приняло проект бюджета республики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов – согласно документу, доходы региона в следующем году составят 29,1 млрд рублей, а планируемый дефицит - 479,9 млн рублей, - сообщила пресс-служба главы и правительства КЧР.

"Основные параметры проекта республиканского бюджета определились по доходам - на 2022 год 29 191,1 млн рублей, на 2023 год 26 839,6 млн рублей и на 2024 год 28 022,6 млн рублей и по расходам - на 2022 год 29 671,0 млн рублей, 2022 и 2023 годы 26 818,3 млн рублей и 28 265,9 млн рублей соответственно", - говорится в сообщении пресс-службы, передает ТАСС.

Далее документ будет внесен на рассмотрение депутатов парламента для окончательного принятия и утверждения.

Напомним, доходы республиканского бюджета на 2021 год планировались на уровне более 30,199 млрд рублей, расходы - 30, 118 млрд рублей, профицит - на уровне 80,2 млн рублей.