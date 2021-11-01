Эрдоган - Макрону: президент Азербайджана намерен продолжать позитивные шаги на Южном Кавказе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил в том числе послевоенное урегулирование на Южном Кавказе. Об этом турецкий лидер рассказал журналистам.

Уточнив, что Макрон внес в повестку встречи вопрос о Южном Кавказе, Эрдоган отметил, что он рассказал президенту Франции о визите в Азербайджан на прошлой неделе, а также о том, что в данный момент на Южном Кавказе предпринимаются позитивные шаги, и президент Азербайджана Ильхам Алиев хочет решительно продолжать их, в том числе и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает TRT Haber.

Кроме того, как указал турецкий лидер, в ходе переговоров с Макроном также был поднят вопрос о создании платформы "3+3". Он заявил, что если все стороны - то есть, Россия, Азербайджан, Турция, Иран, Грузия, Армения - согласятся, то будет создана платформа для мира.