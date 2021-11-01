Военные строители продолжат возводить новые ковидные обсерваторы

Армейские строители продолжат возводить медицинские комплексы по лечению коронавирусных больных – активизировать эту работу поручил Минобороны президент РФ Владимир Путин.

"Я вас эту работу прошу продолжать, в том числе продолжать оказывать поддержку гражданской медицинской службе. Если потребуется, может быть, включить и ваши возможности строительного комплекса, потому что есть необходимость продолжить работу по возведению быстровозводимых медицинских сооружений", - сказал глава государства сегодня на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК, передает "Интерфакс".

Министр обороны Сергей Шойгу доложил, что ведомство готово, как и годом ранее, развернуть в любой точке страны девять таких госпиталей, отметив, что такие медицинские мощности военных уже работают в Хакасии, Московской области, Тульской области, Абхазии и ряде субъектов Российской Федерации.