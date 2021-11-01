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Казахстан ратицифицировал протокол по защите Каспийского моря от загрязнения

Казахстан ратицифицировал протокол по защите Каспийского моря от загрязнения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ратифицировал протокол по защите Каспия от загрязнения. Такое сообщение опубликовано на сайте Акорды.

В нем говорится, что глава государства поставил подпись под законом, который называется "О ратификации Протокола по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря".

В сообщении также отмечается, что текст документа публикуется в печати.

Напомним, Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана ратифицировал протокол 21 октября. Он был подписан в декабре 2012 года в Москве.

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