Власти сделают послабления для вакцинированных россиян

Власти России смягчат часть ограничений, введенных из-за коронавируса, для привитых граждан, - заявил сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"У тех, кто сделал прививку, будет шире выбор, как использовать свободное время в условиях ограничений, в том числе в нерабочие дни. Президент поручил обеспечить таким гражданам возможность посещать различные мероприятия или объекты, используя QR-код", - рассказал Мишустин, передает "Интерфакс".

Перечень таких объектов будет определен правительством в ближайшее время, также он может быть расширен главой конкретного региона, - поведал премьер, отметив, что в числе таких мест могут быть театры и музеи.

Напомним, в России введен период нерабочих дней, объявленный указом президента в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции, он продлится до 7 ноября.