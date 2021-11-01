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Смог ли саммит G20 помирить Байдена с Эрдоганом, а Джонсона с Макроном?

Чем запомнился первый оффлайн-саммит G20, какие вопросы решали мировые лидеры на его полях, объясняет Камран Гасанов в программе "Короли и Пешки"

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