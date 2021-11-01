Смог ли саммит G20 помирить Байдена с Эрдоганом, а Джонсона с Макроном? 1 ноя в 17:09 Чем запомнился первый оффлайн-саммит G20, какие вопросы решали мировые лидеры на его полях, объясняет Камран Гасанов в программе "Короли и Пешки" 1185 просмотров Видео Россия Мировые новости Турция Общество Политика саммит Путин Байден Эрдоган Макрон Меркель G20 большая двадцатка экономика экология главное геополитика мировая политика Камран Гасанов Kamranleaks Ещё ... Далее Власти сделают послабления для вакцинированных россиян Ранее Саакашвили: Грузии необходимы досрочные парламентские выборы Читайте Вестник Кавказа в