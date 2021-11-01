Саакашвили: Грузии необходимы досрочные парламентские выборы

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал заставить грузинское руководство назначить досрочные парламентские выборы.

"Я очень зол и оскорблен, и все уважающие себя грузины должны быть разгневаны и оскорблены. У нас украли выборы во всех крупных городах. Мы выиграли эти выборы, и группа бандитов, присвоивших власть Грузии, вырвала у нас эту победу, ограбила нас и лишила нас нашего главного права - быть хозяином своей страны!", - написал экс-глава государства на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, в данной ситуации необходимо только одно - забрать власть и власти Грузии перед законом.

Напомним, 30 октября в Грузии состоялся второй тур выборов в органы местного самоуправления. Граждане республики выбирали мэров 20 городов и муниципалитетов, в том числе в пяти крупных городах – Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави и Тбилиси. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний - сакребуло. Практически везде победили кандидаты в мэры от правящей партии "Грузинская мечта".