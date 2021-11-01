Мишустин: в нерабочие дни необходимо снизить темпы заболеваемости коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин напомнил, что в России начал действовать режим «нерабочих дней», который призван снизить темпы заболеваемости коронавирусом.

"Действуют и другие меры для защиты здоровья граждан, прежде всего там, где наиболее сложная эпидемиологическая обстановка. Сейчас главное - снизить темпы заболеваемости, выровнять нагрузку на нашу систему здравоохранения, чтобы все пациенты и дальше могли получать необходимую медицинскую помощь", - заявил премьер на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19.

Мишустин рассказал, что почти 11 млрд рублей выделено на бесплатные лекарства для пациентов с ковид, на необходимое для кислорода оборудование - более 5 млрд рублей.

В регионах необходимо обеспечить необходимый запас вакцин, чтобы граждане не стояли в очередях за прививкой.

Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин констатировал, что ситуация с коронавирусом сложная. "У нас очень сложная ситуация в стране складывается, больше 40 тысяч заболевших. Такого никогда не было", - отметил президент.