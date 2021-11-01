Путин поставил задачу увеличить темпы разработки вооружения для воздушно-космической обороны

В понедельник, 1 ноября, проходит совещание президента России Владимира Путина с руководством министерства обороны и представителями ОПК.

В ходе заседания глава государства поставил задачу нарастить темпы разработки современного вооружения для воздушно-космической обороны.

"Предприятиям ОПК необходимо нарастить темпы разработки современного вооружения для воздушно-космической обороны, в сжатые сроки наладить их серийное производство с использованием отечественной элементной базы", - цитирует Путина ТАСС.