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Путин поставил задачу увеличить темпы разработки вооружения для воздушно-космической обороны

Путин поставил задачу увеличить темпы разработки вооружения для воздушно-космической обороны

В понедельник, 1 ноября, проходит совещание президента России Владимира Путина с руководством министерства обороны и представителями ОПК.

В ходе заседания глава государства поставил задачу нарастить темпы разработки современного вооружения для воздушно-космической обороны.

"Предприятиям ОПК необходимо нарастить темпы разработки современного вооружения для воздушно-космической обороны, в сжатые сроки наладить их серийное производство с использованием отечественной элементной базы", - цитирует Путина ТАСС.

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