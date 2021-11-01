Спрос на туры в Египет не упадет после массового отравления россиян - АТОР

Отравление российских туристов в Хургаде не повлияет на спрос на курорты Египта, уверена исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Особо этот вопиющий случай на спрос не повлияет. Аннуляций нет и не будет. Усилится внимание к конкретным отелям, которые планируют бронировать туристы. Будут изучать отзывы и так далее", - считает Ломидзе.

Напомним, 30 октября стало известно, что около 30 россиян отравились в отеле AMC Royal в Хургаде. В настоящее время отель временно закрыт.