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Спрос на туры в Египет не упадет после массового отравления россиян - АТОР

Спрос на туры в Египет не упадет после массового отравления россиян - АТОР

Отравление российских туристов в Хургаде не повлияет на спрос на курорты Египта, уверена исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Особо этот вопиющий случай на спрос не повлияет. Аннуляций нет и не будет. Усилится внимание к конкретным отелям, которые планируют бронировать туристы. Будут изучать отзывы и так далее", - считает Ломидзе.

Напомним, 30 октября стало известно, что около 30 россиян отравились в отеле AMC Royal в Хургаде. В настоящее время отель временно закрыт.

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