На трассе в Казахстане столкнулись сразу семь автомобилей

В Акмолинской области произошло массовое ДТП, в результате пострадали четверо, в том числе ребенок.

Авария случилась на 186 км автодороги Нур-Султан-Петропавловск. "Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Camry, 22-летний житель города Нур-Султан, двигаясь в направлении Петропавловска, допустил столкновение с центральным криволинейным брусом. Всего в результате ДТП столкнулись семь автомашин различных марок», - сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области.

Пострадали четверо пассажиров, в том числе 9-летний ребенок. Все они госпитализированы в центральную больницу Буландынского района с различными травмами.

Ведется расследование по факту произошедшего.